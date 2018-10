Comisión de Mujeres considera insuficiente medidas del Metro contra el acoso

La Comisión de la Mujer e Identidad de Género, presidida por la diputada Loreto Carvajal (PPD), recibió al presidente del Metro de Santiago, Louis de Grange y la ministra de la Mujer, Isabel Plá, para analizar las medidas que se han tomado para contrarrestar el acoso que han vivido las mujeres en este medio de transporte.

“El diagnóstico del Metro no es feliz, nos hablan que sólo en la línea nueva tienen cámaras interiores dentro de los vagones, no existen en las otras. Hay que poner énfasis en lo preventivo, todas las medidas que se están señalando como que las mujeres denuncien más, que haya capacitación a los guardias, son medidas después que ocurren los hechos, por ejemplo, un elemento que puede ser persuasivo es colocar cámaras en todos los vagones”, señaló la diputada Carvajal.

Además, explicó que “debemos avanzar con un protocolo específico contra el acoso, que hoy no está claro, nos hablan de una cifra no menor de 2 millones setecientas mil personas de las cuales el 51% son mujeres que viajan a diario en el metro y aún no tenemos soluciones concretas, lo que es bastante frustrante. Me llama la atención que siga creyendo que solo con la educación, que es absolutamente válida, van a tener un efecto positivo de inmediato”.

Por eso, agregó, “esperamos que se tome el tema de la protección de las mujeres como algo prioritario, no nos convencen las medidas, entendemos que es un trabajo a largo plazo pero tenemos que ser más categóricos y buscar medidas más concretas y efectivas porque el Estado debe garantizar el transito cuidadoso y sin vulneración a los derechos humanos”.

Ante estos antecedentes la presidenta de la Comisión de Mujer señaló que “al escuchar al presidente del Metro seguimos reiterando que el proyecto de acoso callejero necesita que el gobierne le coloque suma urgencia”.

“Lamentablemente, hoy día no está porque la ministra dice que está supeditado a la ley de violencia integral, cuestión que no nos parece porque este es un delito especifico, que tiene que ver con el libre tránsito de las mujeres en todos los espacios públicos y que si no le damos voluntad, no le damos urgencia vamos a tener que seguir teniendo en el metro, sino que también en la calle en cualquier lugar público mujeres víctimas del acoso”, concluyó.