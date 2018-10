Carmen Hertz asegura que Camila Flores es "una persona peligrosa"

La diputada comunista Carmen Hertz sostuvo que su par de Renovación Nacional, Camila Flores es un tipo de persona peligrosa “porque son una mezcla de una ignorancia supina más la intencionalidad perversa de establecer posverdades en forma desfachatada”.

La parlamentaria del PC anunció hoy martes una acción judicial contra la legisladora del distrito 6 luego de sus dichos en un programa de televisión donde aseguró que una brigada muralista y el FPMR mataron gente durante la Unidad Popular.

En conversación con Radio Cooperativa , la diputada Hertz manifestó que “no es posible que una persona que sea parlamentaria tenga el desenfado y la desfachatez de espetarme en un set de televisión, eso no es posible y nos está dando cuenta de un clima extremadamente peligroso en nuestro país”.

La abogada de Derechos Humanos explicó que “la acción judicial es lo que cabe y lo que corresponde ante hechos de tal magnitud de perversión y de brutalidad. No es posible imputarle a una persona actividades criminales y que esta persona lo arregle como si fuera algo que se dijo en una tertulia. Tenemos que, de alguna manera, parar este frenesí en el que están los sectores pinochetistas”.

La parlamentaria comunista añadió que “estos personajes son peligrosos, porque son una mezcla de una ignorancia supina, no sé qué formación tenga este personaje, más la intencionalidad perversa de establecer posverdades en forma desfachatada”.

Hertz remarcó que “recurro a los tribunales de justicia frente al delirio agraviante e insultante de una persona. (…) Renovación Nacional debería haber reaccionado con fuerza. El pinochetismo enquistado en varias partes está envalentonado y eso es peligroso para la convivencia democrática”.

Sobre el homenaje realizado en el Ejército a Miguel Krassnoff Martchenko, condenado a más de 600 años por crímenes de lesa humanidad, la diputada planteó que “la sanción, sobre todo la que se impuso al director de la Escuela Militar, de pedirle la renuncia al empleo, no es lo mismo que lo de Krassnoff que ya había ingresado su expediente a retiro, me parece una sanción oportuna, pero no es suficiente”.

Hertz resaltó que faltó un comentario más tajante del Presidente Piñera, a su juicio, porque “el Presidente de la República debió haberse pronunciado expresamente sobre este acto de indisciplina gravísimo, porque este acto está diciéndole a la ciudadanía que las Fuerzas Armadas no están absoluta, total y completamente subordinadas al poder civil”.

Finalmente, Hertz apuntó que “el Presidente de la República debería exigirle, como señal política, al comandante en jefe del Ejército, que es un subordinado, que retiren de todos los espacios castrenses cualquier simbología reivindicativa o alusiva a genocidas, como, por ejemplo, la foto de Manuel Contreras que hay, todavía, en la Escuela Militar”.