Desbordes y palabras de Flores: “No es para hacer el escándalo que se ha hecho”

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a las declaraciones dadas por la diputada Camila Flores en el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red.

La parlamentaria afirmó que la Brigada Ramona Parra fue un grupo extremista que se dedicó a matar personas, junto con asegurar que la diputada Carmen Hertz (PC) llamó a la “lucha armada”.

Al respecto, Desbordes expresó que “se equivocó efectivamente, pero no es para hacer el escándalo que se ha hecho”, según consigna Emol.

Además, agregó que “yo creo que hay que condenar la violencia siempre, condenar las violaciones a derechos humanos siempre, no hay ninguna duda, no tiene contexto, no tiene ninguna explicación, pero también hay que ser muy claro en condenar la violencia política”.

El parlamentario cuestionó que algunos sectores no critiquen al MIR y sentenció que la diputada Hertz, quien anunció acciones legales en contra de Flores, exageró en su reacción sobre el tema.