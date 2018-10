Diputados RN piden al Gobierno incluir delitos ambientales en Código Penal

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) se reunió esta tarde con el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para hacerle entrega formal de un documento donde solicitan tipificar los delitos ambientales en el Código Penal.

En el texto dirigido al Presidente Sebastián Piñera, los parlamentarios pidieron al Gobierno tramitar a la brevedad una legislación para que quienes dañen el medio ambiente y la salud de las personas, paguen con cárcel.

En el documento se solicita al mandatario que “disponiendo de máxima urgencia”, se incorpore en el Código Penal la figura de delitos ambientales, considerando como agravante la afectación a la salud de los ciudadanos.

“Ha quedado en evidencia, a partir de lo ocurrido en la Región de Valparaíso, que no existe una prioridad puesta en lo ambiental, la atmósfera, las aguas, los suelos de nuestro país, junto con la biodiversidad que en ellos se desenvuelve”, señalaron los parlamentarios en alusión a la compleja situación que afecta a las comunas de Quintero y Puchuncaví.

Tras el encuentro, el ministro Blumel señaló que “esta es una iniciativa que miramos con mucho interés, pues creemos que es algo importante. Es algo que vamos a estudiar con mucha atención, porque queremos avanzar en la dirección propuesta, y forma parte de los compromisos que tenemos como gobierno para fortalecer nuestra institucionalidad ambiental”.

“Estamos conversando y trabajando con la ministra de Medio Ambiente, así como también con el Ministerio de Justicia, porque este es un tema que tiene que ver con la reforma al Código Penal. Es algo que queremos concretar relativamente pronto”, agregó el secretario de Estado.

En la cita, solicitada por el diputado Andrés Longton, se entregó el documento denominado “Propuesta para avanzar hacia una priorización de la tutela jurídica del medio ambiente”, que fue firmado por la diputada Marcela Sabat, en su calidad de subjefa de bancada; el diputado Mario Desbordes, como presidente de RN; y el propio Longton.

“Si bien hay artículos al respecto en distintas legislaturas, no existe un tratamiento sistemático, por lo que hoy no contamos con penas en contra de quienes dañen el medio ambiente y la salud de las personas. Hoy, nadie pasa un día en la cárcel por ello, lo cual me parece sumamente grave”, explicó el diputado Longton.

“Hoy, hacemos entrega formal de este documento al ministro para insistirle, nuevamente, en que se incorpore esta legislación de forma independiente a la tramitación del nuevo Código Penal, ya que esta puede tardar años y necesitamos tener una regulación sobre los delitos ambientales ahora, para que quienes dañen el medio ambiente y la salud de las personas, reciban penas de cárcel”, dijo el parlamentario.

“El ministro acogió nuestra propuesta de muy buena manera, subsanando una situación que se produjo por una propuesta hecha en forma paralela por la DC, quienes lamentablemente no contaban con un proyecto de ley. Nosotros hemos presentado diversas iniciativas en esta materia”, añadió Longton.