Diputada Flores arremete: "Acá vemos como opera el negacionismo de izquierda"

La diputada Camila Flores (RN) insistió en sus acusaciones contra su par Carmen Hertz (PC) y acusó a la izquierda de “negacionismo” en los hechos de violencia ocurridos en la década del 70 en el país.

Según publicó el diario “La Tercera”, la parlamentaria por el distrito 6 insistió en que “la Brigada Ramona Parra era un brazo del PC que se dedicaba a hacer murales, pero también eran grupos extremistas. Tengo antecedentes del Centro de Estudios Miguel Enríquez donde señalan, por ejemplo, la muerte de Arnoldo Ríos, estudiante mirista de la Universidad de Concepción, que muere a consecuencia de un enfrentamiento armado con militantes de la Ramona Parra”.

“Con los antecedentes que tenemos, me parece que no se trata de hechos aislados, sino todo lo contrario. Pero no se trata solamente de la Brigada Ramona Parra, también hablo del GAP, del grupo ‘Vanguardia Organizada del Pueblo’, del MIR”, precisó.

Al ser consultada sobre su error de nombrar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en hechos ocurridos en la década del 70, la parlamentaria respondió que “la izquierda siempre va a entender lo que le conviene. El negacionismo permanente de la izquierda por contar solamente los hechos que a ellos les convienen y tratar de acallarnos a quienes no pensamos como ellos es una práctica habitual. Pero a mí no me van a acallar”.

En relación con la querella que presentará la diputada Hertz en su contra, Flores aseveró que “tiene todo el derecho de hacerlo y tendrá que demostrar en la justicia que me equivoco. Ella ha dado entrevistas, cuando era militante del MIR, y señalaba que había que reivindicar la lucha armada. Si la diputada hoy día piensa una cosa distinta, bien”.

“Acá no hay ningún montaje. Yo me he detenido a leer sus entrevistas, a escuchar sus declaraciones”, añadió.

“No me arrepiento de mis dichos. Cuando hablo, lo hago con fundamentos, me hago cargo de cada una de mis palabras, y lo que estoy haciendo ahora es demostrar que lo que he dicho es cierto”, dijo la diputada.