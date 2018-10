Juan Antonio Coloma: “Yo a lo menos no considero oportuno el viaje”

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) cuestionó el viaje que realizará la presidente del partido, Jacqueline van Rysselberghe, para visitar al candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro.

Coloma afirmó que “yo siempre digo la verdad: este viaje no fue conversado dentro de la directiva”. Asimismo, agregó que espera que la izquierda en Brasil no gane las elecciones, pero que no se identifican con Bolsonaro.

En la misma línea, el senador argumentó que “en el espíritu, en los principios de la UDI yo no veo la sintonía con lo que ha planteado Bolsonaro. Yo a lo menos no lo considero oportuno (el viaje). Esa es mi visión personal, yo lo considero erróneo sin perjuicio de lo cual uno puede entender la perspectiva brasilera, yo a lo menos no me siento identificado”, según consigna Emol.

El parlamentario expresó que desconoce las razones por las cuales van Rysselberghe visitara a Bolsonaro y que la decisión de la senadora lo sorprendió.

Cabe recordar que durante esta misma jornada, el presidente de RN, Mario Desbordes, manifestó que “yo creo que no se daña (la imagen de Chile Vamos), es legítimo que vaya (van Rysselberghe)”.

Sin embargo, aclaró que “entre Haddad, el heredero de los gobiernos corruptos del Partido de los Trabajadores, y Bolsonaro con sus propuestas de gobierno, prefiero a Bolsonaro. Pero eso no significa que sea el candidato de RN”.