Bancada DC pide sesión especial de la Cámara por alzas de los combustibles

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana solicitó hoy una sesión especial en la Cámara para analizar las continuas alzas de los combustibles. También emplazó al Gobierno a incorporar una modificación al impuesto específico en la Reforma Tributaria.

El jefe de bancada, Matías Walker, y los diputados Gabriel Silber, Raúl Soto y Miguel Ángel Calisto expresaron que “queremos convocar a una sesión especial para citar al ministro de Hacienda y a la ministra de Energía y derechamente incluirlo como una de las propuestas, en este caso, de nuestro partido respecto a la Reforma Tributaria en discusión en el Congreso”.

Gabriel Silber señaló también que “el Gobierno ha anunciado beneficios tributarios, pero nosotros queremos que la torta esté bien repartida, no solamente a los súper ricos, a las grandes empresas con sistemas integrados”.

“En este caso, que de esos 800 millones de dólares algo le llegue a la clase media y de una vez por todas tomar el toro por las astas. Sin ser populistas, pero como decimos, un impuesto que recauda 2 mil millones de dólares que le pega fuerte a la clase media, pero que el fisco en el fondo pone solamente 46 o 50 millones de dólares anuales, es una tremenda inequidad”, añadió.

El diputado DC Raúl Soto, en tanto, agregó que “tenemos una oportunidad histórica en esta contingencia social y en la contingencia legislativa política en el marco de la reforma tributaria y por lo tanto el llamado al Gobierno, es que pongamos sobre la mesa todas las opciones, que consensuemos, para obtener una propuesta que permita en definitiva bajar el impuesto específico o eliminarlo”.

Agregó que “ya sabemos que el Mepco no ha sido efectivo, no ha cumplido los efectos que uno esperaba cuando este sistema se inició, por lo tanto creo que los votos de la DC, si el Gobierno no se abre a esta discusión no van a estar para la reforma tributaria”.

El diputado DC Miguel Ángel Calisto precisó, además, que “queremos emplazar al gobierno, al parlamento y a la clase política para que evaluemos la eliminación del impuesto específico y sobretodo la revisión de este impuesto para las zonas extremas”.

“Nosotros tenemos comunas donde hoy día se está pagando 1300 pesos el litro de combustible y tenemos un ranking de las ciudades de las zonas extremas donde se paga sobre 1.000 pesos”, añadió.

Finalmente, el jefe de la bancada DC, Matías Walker, señaló que “este es un tema donde hay que intervenir, buscamos avanzar hacia una real equidad tributaria y beneficiar a la clase media. Hoy, el fondo de estabilización de los combustibles reporta cerca de 46 a 50 millones de dólares en términos anuales versus un impuesto específico en los combustibles que recauda 2 mil millones dólares, lo cual claramente genera un efecto de injusticia del punto de vista fiscal”.