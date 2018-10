Presidenta de la UDI defendió visita a Bolsonaro tras críticas de su partido

La presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe, enfrentó esta tarde las críticas que surgieron desde su partido luego de su visita al candidato presidencial de Brasil Jair Bolsonaro, conocido por su abierta postura de ultra derecha.

El viaje de la líder gremialista generó molestia incluso entre la propia directiva de la colectividad, donde el vicepresidente del partido, Juan Antonio Coloma, lo calificó como inoportuno.

“Efectivamente, nos sorprendieron las críticas internas”, reconoció Van Rysselberghe esta tarde.

“En esto no estamos hablando de la existencia de Dios, son temas opinables. Yo no comparto esta opinión y yo no fui en representación de la UDI”, recalcó la presidenta de la UDI.

“Me parece que son opinables. Ahora yo espero que esas críticas sean de verdad, del fondo del corazón, y no sean críticas producto de la competencia interna, porque llama la atención que la mayoría de ellas provienen de ese mundo”, acusó la senadora, respecto a las elecciones de mesa directiva que realizará la UDI en diciembre.