Dos diputados DC anuncian renuncia a sus viáticos en medio de polémica

Polémica han causado los cuestionamientos al pago de viático de parlamentarios, que ahora generaron que dos parlamentarios DC renuncien a ellos para acceder a un sistema de rendición de cuentas para viajes.

Según publica La Tercera, se trata de Daniel Verdessi y Víctor Torres. El primero señaló que “como soy un diputado de la región (de Valparaíso), siempre me ha llamado la atención el pago de viáticos ya que me demoro 20 minutos en llegar de Quilpué a Valparaíso, salvo los días lunes, donde tengo que concurrir a sesiones de comisiones en la Cámara en Santiago”.

“Estoy de acuerdo en el cambio por un sistema de rendición de cuentas, moderno, eficiente, transparente y con gastos rendidos, por lo que he decido enviar una carta al secretario de la Cámara, Miguel Landeros, para renunciar a los viáticos y cambiarlo por este sistema de rendición de cuentas que me parece que es lo más transparente que se puede hacer”, anunció Verdessi.

Por su parte, el diputado Torres planteó que “durante los últimos años la Cámara de Diputados ha realizado un esfuerzo significativo para poder ir mejorando tanto la transparencia en los gastos como la limitación en los mismos. No obstante eso, aún quedan situaciones como la de los viáticos, precisamente, que a mi juicio pueden ser perfectibles”.

Por lo mismo, aseguró que “de manera insistente he planteado que la totalidad de los gastos operacionales sean rendibles y eliminar esta figura. Lamentablemente esto no ha sido así. He requerido, por lo tanto, al secretario general de la Cámara la autorización para poder renunciar a esta figura del viático de tal manera de que todos los gastos operacionales terminen siendo rendibles y con ello contribuir a mejorar más aún la transparencia respecto de la labor y función parlamentaria en este sentido”.