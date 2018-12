Diputado Meza aseguró que "en TVN había sexo por segundos" en pantalla

El diputado del Partido Radical, Fernando Meza, destapó una sorpresiva acusación en medio de la Comisión Investigadora de Televisión Nacional de Chile (TVN) de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, luego que hace una semana fuera apuntado en el último reportaje de Informe Especial, emitido en la señal estatal, por el cuestionado uso de viáticos y viajes realizados en los últimos años.

En medio de la instancia parlamentaria, el congresista acusa que alguien le dijo “una cosa terrible. No puedo decir quién, porque no estoy obligado a decir quién, pero alguien de TVN (me dijo) que habían eventuales abusos donde había (intercambio de) sexo por segundos” en pantalla.

Todo ello, en medio de una petición en la que propuso una nueva comisión investigadora para -además de la polémica acusación- indagar y transparentar los canjes y convenios que suelen suscribir los rostros de televisión.

“Todas estas cosas -que tengo yo mis dudas- quisiera que la Cámara de Diputados, que es un órgano fiscalizador, se hiciera cargo”, remarcó.

Ante sus dichos, su par Andrés Celis (RN) le consultó por más antecedentes. “Él dijo que personas del sindicato se le habrían acercado para insinuar” que personas intercambiaban segundos en pantalla por sexo, aunque no nombró programas ni rostros en particular, detalló a la prensa tras la sesión.

“Espero que haya hablado con la razón y no con el corazón. Y lo digo por el reportaje que apareció en TVN”, añadió. Al mismo tiempo, remarcó que es necesario consultar al sindicato de TVN para corroborar la versión que señaló el parlamentario.