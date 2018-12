DC suspende militancia de Patricio Rojas a la espera del fallo del Caso Frei

El Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana (DC) suspendió la militancia del ex ministro del Interior y Defensa, Patricio Rojas, según informa el diario “La Tercera”.

Esto, con miras de una posible expulsión del partido anticipando a la sentencia que dictará el ministro en visita, Alejandro Madrid, que investiga la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Según el matutino, la decisión responde a una solicitud de la mesa directiva de la DC, encabezada por el ex diputado Fuad Chahin.

Y es que comenzó a gestarse el jueves pasado luego que se le encomendara al prosecretario de la tienda que recabara el mayor número de antecedentes para llevar a Rojas al TS.

Esto, luego que en agosto pasado, el ministro en visita dijera, de manera inusual, que “puede aparecer en la sentencia algún hecho que origine que se tenga que encubar otra causa”, es decir, abrir nuevas investigaciones a partir de su propia sentencia.

En este caso están procesados por el homicidio del ex Presidente como autor del crimen el médico Patricio Silva Garín y los ex agentes de la DINA Raúl Lillo y Luis Becerra, ex chofer de la familia. Procesados como encubridores, por su parte, se encuentran el médico Pedro Valdivia y los patólogos de la Universidad Católica Hellman Rosenberg y Sergio González.

En en el momento que el ministro Madrid dice esas palabras, se apuntaba a la situación de Luis Castillo -hoy subsecretario de Redes Asistenciales- el que podría haber tenido una participación en el 2000 cuando era director del Hospital Clínico de la UC. Pues la DC junto a los querellantes, le imputan el hecho que no dio a conocer la existencia de exámenes patológicos y existencias de muestras y resultados de estos exámenes que podrían haber servido para la investigación.

El ministro en visita solicitó 16 diligencias para resolver de mejor manera y varias de ellas estaban dirigidas explícitamente a esclarecer el rol que pudo haber tenido Patricio Rojas y Luis Castillo.

Las sospechas que recaen sobre Rojas es su cercanía con el médico Silva Garín, imputado y procesado por el homicidio de Frei Montalva.

Y es que hay hechos que Rojas no ha logrado esclarecer. Hay testimonios en los expedientes que señalan que llevó muestras de sangre al laboratorio de la Clínica Santa María y que eran indispensables para ver qué patógenos estaban afectando la salud del ex Presidente. Cabe señalar que Rojas no era médico del staff de la clínica.

Un segundo hecho que está acreditado en el expediente, señala que es Rojas quien llama al doctor Barahona para que vayan funcionarios a realizar esta autopsia que no había sido solicitada por la familia Frei y que se mantuvo en secreto hasta el 2000.

Un tercer elemento es que en abril de 1982, Patricio Rojas participó de una reunión en el hospital clínico de la UC con el doctor Rosenberg y Silva Garín y en dicha cita se habría realizado un análisis detallado de los resultados de la autopsia.

El ministro en visita solicitó a la Corte de Apelaciones ampliar el plazo de dedicación exclusiva de este caso hasta el 5 de enero del próximo año, por lo que todo indica que Madrid está en la fase final de la redacción del fallo y se estima que se podría dar a conocer entre el 8 y 20 de enero de 2019.