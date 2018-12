Cónclave RN da respaldo a Piñera: "La migración en Chile estaba en tierra de nadie"

Durante esta jornada se desarrolla el Consejo General de Renovación Nacional (RN), donde Mario Desbordes asumió la presidencia del partido tras las últimas elecciones internas de la tienda.

Tras participar de la proclamación de la nueva directiva -actividad que contó con la presencia del Presidente Piñera- el timonel se refirió a la decisión del gobierno de no adherir al Pacto Migratorio de la ONU.

A juicio de Desbordes “hay algunas normas o artículos, como el 21, en donde Chile no lo puede suscribir. Y las posibilidades las tiene que definir el gobierno. Ya sea suscribir dejando constancia expresa de no adherir a esos puntos, sencillamente abstenerse de votar en este pacto y lo último es rechazarlo. Creo que lo más razonable es abstenerse o dejar constancia de la salvedad de aquellos puntos que nos parecen que no son adecuados. Pero esa definición la va a tomar el gobierno”.

Según Desbordes varias normas dan más garantías al migrante que al que vive en el país.

“Bienvenidos los migrantes pero de forma ordenada y regular. Estamos con la migración, pero no queremos los abusos que hemos visto donde miles de personas llegaron a Chile engañadas, donde se produjo verdadero trafico de personas, no queremos que eso se siga produciendo“.

Al igual que el Presidente Sebastián Piñera levantó la voz ante o que ocurría con los migrantes en el anterior gobierno. “La migración como estaba no resistía más, miles de personas llegaban sin saber que hacer. La migración se abrió de manera irresponsable y estaba en tierra de nadie”, dijo.

El jefe de la tienda oficialista también tuvo palabras para las elecciones internas de la UDI -que se desarrollarán mañana domingo- y donde Jacqueline van Rysselberghe y Javier Macaya se enfrentarán por la testera del partido.

“Desearle a mis socios de la UDI, que tienen elecciones mañana, que salgan mas fortalecidos que nunca, que triunfe quien triunfe RN cuenta con la UDI como uno de sus aliados históricos. Conjuntamente con Evópoli y el PRI vamos a seguir trabajando esta coalición, este Chile Vamos”, señaló.

Respecto a las tareas y desafíos que se plantea la nueva directiva para estos dos años en el mando, Desbordes apuntó a reforzar distintas áreas, como la de migrantes y pueblos originarios, pero también dijo que están enfocados en las próximas elecciones municipales.

“Tenemos distintos tipos de desafíos. Vamos a dar una pelea electoral en todos los planos, en donde muchas veces la centroderecha no ha estado presente, como por ejemplo, el área estudiantil, gremial, sindical y en las organizaciones sociales de base. Lo segundo, vamos a construir con mucha fuerza el área de nuevos chilenos, creemos en la migración, en acoger el migrante que viene a trabajar, que viene a esforzarse. Apoyamos la política migratoria que ha impulsado el Presidente Piñera”, afirmó.

El timonel agregó que “vamos a crear con mucha fuerza el área de pueblos originarios. Tenemos que enfrentar el proceso de la elección municipal, vamos a llevar dos mil candidatos nuevamente y queremos enfrentar el desafío y proponer el desafío que hayan ley de cuotas en concejales y en cores. Nos parece muy relevante que haya una mayor participación de la mujer y esa mayor participation se tiene que dar en los municipios y en los gobiernos regionales”.

Finalmente tuvo palabras a las declaraciones del contralor Jorge Bermúdez, quien en entrevista con revista Sábado dijo que “todos los días pienso en renunciar”. Sobre este punto, sostuvo que “el contralor ha tenido un golpe duro por parte de la Corte Suprema y eso es evidente. Eso lo deja en un pie difícil. pero el contralor tiene un mandato constitucional que incluye el periodo por el cual tiene que ejercer el cargo, estoy de acuerdo con él en que siga en su cargo”.

