Piñera culpa a Bachelet de situación migratoria en Chile: permitió un "desorden alarmante"

Este sábado se emitió una declaración pública desde Presidencia firmada por el Mandatario Sebastián Piñera, en cual aborda lo ocurrido durante los últimos días en materia de políticas migratorias, luego que Chile se restara de firmar el Pacto Migratorio de la ONU. En el documento el Presidente culpa al gobierno anterior -de Michelle Bachelet- de permitir un “desorden alarmante” al respecto.

“Cuando asumimos el Gobierno, la situación migratoria en Chile reflejaba un desorden alarmante. Durante el Gobierno de la Nueva Mayoría cerca de 700 mil personas ingresaron a Chile como turistas, cientos de miles de ellos con la clara intención de quedarse en forma irregular o engañados por verdaderas mafias de tráfico de personas. Al 11 de marzo de este año había en Chile más de 250 mil migrantes irregulares. A las autoridades migratorias chilenas se le entregaron más de 45 mil documentos falsos; y los trámites migratorios tomaban en promedio 9 horas. Los migrantes debían hacer largas y extenuantes filas de espera para poder realizar sus trámites. Esta situación sin duda fue conocida y tolerada por el Gobierno anterior”, dice la misiva.

El Presidente fue enfático en despejar cualquier tipo de controversia y sostuvo que el gobierno promueve una migración segura, ordenada y regular. “Esto significa que Chile tiene una política de puertas y brazos abiertos para acoger a aquellos migrantes que vienen a nuestro país a iniciar una nueva y mejor vida, a respetar nuestras leyes, empezando por la ley de Migración, a integrarse a nuestra sociedad y a aportar al desarrollo de Chile“.

“Encontrarán, sin embargo, una política de puertas cerradas aquellos que intenten ingresar a nuestro país para causarnos daño como bandas de delincuentes, crimen organizado, narcotraficantes o trata de personas”, recalcó.

También se dio a conocer, que toda persona tiene derecho a dejar su país en busca de una nueva y mejor vida. Y que todo país tiene derecho a decidir, como explícitamente lo reconoce el Comité de DDHH de Naciones Unidas, qué migrante y bajo qué condiciones puede ingresar a su territorio.

Sin embargo para el Jefe de Estado entre las primeras urgencias que debió enfrentar su Gobierno fue poner orden la casa en materia de migraciones, para lograr una migración segura, ordenada y regular.

“Con este objetivo iniciamos un proceso extraordinario de regularización de migrantes, excluyendo a aquellos con antecedentes penales, al cual ya se han incorporado más de 155 mil migrantes. Derogamos la Visa Temporaria por motivos laborales que había generado 45 mil documentos falsos. Creamos nuevas visas como la Visa de Responsabilidad Democrática para venezolanos, la Visa de Estudio y la Visa Humanitaria para reunificar familias haitianas”.

“Adicionalmente, enviamos indicaciones al Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, que habíamos presentado durante nuestro primer Gobierno anterior, para modernizar y perfeccionar nuestra legislación migratoria, que databa de 1975, estableciendo requisitos de ingreso claros y procedimientos administrativos eficaces, con el propósito de lograr una migración segura, ordenada y eficaz, que facilite el ingreso a Chile de aquellos migrantes que contribuyen al bienestar de nuestro país, y evite el ingreso de aquellos que vienen a causar daño a nuestro país. El Proyecto de Ley además crea el Servicio y el Registro Nacional de migrantes y un Consejo de Políticas Migratorias. Este Proyecto ha sido ya aprobado por varias comisiones de la Cámara de Diputados”

RAZONES PARA NO ADOPTAR EL PACTO

En la misiva explica porqué no firmó el Pacto de Migraciones de Marrakech, ya que contradice algunos de los principios antes mencionados y porque no resguarda adecuadamente los legítimos intereses de Chile y los chilenos y marca 3 puntos:

Primero: El Pacto de Marrakech incentiva la Inmigración irregular, al fomentar el trabajo informal, al promover el ingreso de los denominados “inmigrantes vulnerables”, al dificultar la detención de migrantes irregulares y otorgarles acceso a pensiones sin reunir los requisitos, al hacer difusa la distinción entre migrantes y refugiados y entre migrantes irregulares y regulares, lo cual perjudica la situación de los refugiados, que sufren persecuciones, y de los migrantes regulares, que respetan nuestras leyes.

Segundo: El Pacto de Marrakech establece nuevos deberes para el Estado, como el de revisar nuestra legislación, políticas públicas y actos administrativos y promover la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales y regionales. Adicionalmente, establece el deber del Estado de crear condiciones para el desarrollo económico y social de los migrantes expulsados, después de retornar a su país de origen, fijando deberes específicos para el país del cual fueron expulsados en materia de protección social, asistencia sicológica y oportunidades de empleo en el país de origen.

Tercero: El Pacto de Marrakech limita el derecho soberano de todo Estado a decidir cómo resguardar sus fronteras, quién y bajo qué condiciones ingresa a su territorio y a quiénes otorga beneficios.

Si bien el Pacto de Marrakech dice ser no vinculante, es evidente que si Chile adopta ese Pacto se compromete con su espíritu y contenido. De hecho, el Pacto utiliza 86 veces la palabra compromiso y 15 veces la palabra deber. Adicionalmente, el Pacto puede tener efectos políticos y jurídicos. Estos instrumentos, conocidos como soft law, son permanentemente utilizados por instancias internacionales, e incluso por Tribunales Internacionales, para exigir su cumplimiento o pretender derivar de ellos obligaciones jurídicas de parte de los Estados.

Ante las insistentes críticas de que este Pacto sería contrario a una política de Estado en materia de relaciones exteriores, Piñera recalcó que “La Constitución entrega al Presidente de la República la conducción de las relaciones internacionales. Es verdad que, en los temas fundamentales de la política exterior, Chile ha tenido una valiosa y larga tradición de actuar con políticas de Estado. Nuestro gobierno respeta, valora y practica esta tradición. Así lo hemos demostrado en el caso de los juicios ante la Corte Internacional de La Haya, las decisiones relativas a la mantención de la paz, la seguridad internacional y el respeto a la democracia y los Derechos Humanos, el respecto al derecho internacional, nuestro compromiso con el cambio climático y el calentamiento global, y muchas otras instancias”.

Sin embargo, en opinión del gobierno, la forma en que Chile norma o regula su política migratoria es un asunto de carácter interno y no forma parte de una política exterior de Estado. Por ejemplo, nosotros nunca fuimos consultados y siempre discrepamos profundamente de la política de Migración aplicada por el Gobierno anterior, que no impidió o toleró la masiva inmigración ilegal que afectó a Chile.

CONCLUSIONES

Chile cree y está comprometido con el diálogo y la colaboración internacional para avanzar hacia una Migración segura, ordenada y regular en el mundo y en nuestro país. Prueba de ello es nuestra ratificación de la Convención sobre Trabajadores Migratorios, la Declaración de Nueva York para los Migrantes y la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana. En la misma línea, Chile participó de las conversaciones y negociaciones del Pacto de Marrakech, porque comparte la importancia de la colaboración internacional para lograr una migración segura, ordenada y regular.

“Sin embargo, como Presidente de Chile, y en resguardo del interés de Chile y de todos mis compatriotas, no puedo apoyar un texto que, por las razones antes mencionadas y después de un profundo y exhaustivo análisis, considero que lesiona y no resguarda el interés de Chile, incentiva y pone el foco en la migración irregular, facilita la promoción de derechos que no están reconocidos, establece nuevos deberes para el Estado de Chile, dificulta el resguardo de nuestras fronteras y limita nuestra soberana capacidad de tomar decisiones en materia de Migración en el mejor interés de todos los chilenos”.

En tanto, destacó la presencia de Chile en la comunidad internacional. “En los próximos dos años Chile será país sede de dos grandes cumbres internacionales. En noviembre del próximo año celebraremos en Chile la Cumbre de la APEC, que reúne a 21 economías del Asia-Pacífico que representan más de dos tercios de la población y más de tres cuartos del producto mundial.

Adicionalmente, en la reunión de la COP-24, realizada el viernes pasado en Katowice, Polonia, se decidió designar a Chile como el país sede de la Cumbre COP-25, a celebrarse en nuestro país en enero 2020.