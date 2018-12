Alejandro Guillier: “¿Qué hacen los carabineros en Colombia preparándose para una guerra?”

Se cumple un año desde que Alejandro Guillier, protagonizó una de las peores derrotas electorales de la centroizquierda, y en este contexto realiza un análisis de las políticas del actual Gobierno, además de las actuales condiciones de la oposición.

En este sentido y respecto de la desarticulación de la exNueva Mayoría, señala que “la derrota fue una consecuencia de haber perdido nuestra identidad, los focos, las prioridades, pero sobre todo, el vínculo con la ciudadanía”.

“La oposición tiene que tener identidad. Tiene que marcar diferencias, pero también tiene que entender, finalmente, que tiene que construir un acuerdo que es distinto a lo que pensaba la oposición en su inicio y lo que pensaba el gobierno en su inicio. O sea, tiene que haber algo nuevo que surge de ese diálogo”, agregó.

Analizando la política del actuar Gobierno, se refirió al manejo que ha tenido sobre la crisis en La Araucanía, indicando que “no hay coherencia”. A esto añade: “Explíqueme qué hacen los carabineros en Colombia preparándose para una guerra si acá están diciendo que la solución es política, que hay que abrirse al diálogo, que el pueblo mapuche no es violento. No hay coherencia entre esas palabras con lo que uno ve en la realidad de la política del gobierno. Acá La Moneda tiene que entender que este no es un problema de orden que se subsana con represión”.

Si bien reconoce que las autoridades actuales se abrieron a actualizar en la regionalización del país, cree que “se lo comió el tema del empleo. Creyó que se iba a crecer y automáticamente eso iba a generar empleo pero eso ya está claro que no ocurrió ni va a ocurrir”.

En cuanto a la relación del Gobierno con Jaier Bolsonaro, plantea que “se está notando el efecto Bolsonaro en el Presidente Piñera. Hay sectores de extrema derecha que se están radicalizando y al gobierno se le está abriendo un escenario a la espalda de él, pero en su propio sector”.