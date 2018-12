Cecilia Morel: "La sensibilidad de ultraderecha no debería seguir agrandándose"

En un repaso del año político y personal Cecilia Morel, en entrevista con La Tercera, no dudó en calificar la muerte del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca como el episodio más complicado que ha enfrentado La Moneda. Dice confiar en la proyección de la centroderecha en base al proyecto del actual Presidente y no a la que José Antonio Kast representa.

La primera dama no se arrepiente de haber apoyado a Sebastián Piñera en un segundo periodo, en general “ha sido más tranquilo que la primera vez. Una viene con más experiencia, con más aplomo. La primera vez llegué a ciegas, no tenía idea a lo que venía. Y me marcó mucho el terremoto. Esa fue la verdad, que el terremoto fue un trabajo permanente durante los cuatro años”, manifestó.

Siente que está más curtida, que ya los ataques políticos no duelen tanto como la primera vez

“Antes me preocupaba más. Y ahora siento que partimos muy bien, a mí me encantó el tema de las cinco mesas para los acuerdos nacionales que propuso Sebastián, saber cuáles eran las prioridades, saber tener un programa que, además, era muy afín de lo que han sido las necesidades de la gente manifestadas todos estos años y permanentemente refrendadas por las encuestas”.

con respecto a su rol se siente más empoderada, más segura en ciertos aspectos. “Mi escuela fue el primer período. El primer gobierno para mí fue una realización muy plena. Siento que ahí me di a conocer y ahora no es que yo esté más desplegada, sino que siento que soy más conocida, que es distinto”.

los adultos mayores se han transformado en su lucha constante, ya que siente que están abandonados que el tema se ha ido invisibilizando, lo que se ha transformado en una deuda muy grande del país con ellos.

“Al igual que los niños, no eran escuchados. Me sentiría muy contenta con que el programa que lanzamos -“Adulto Mejor”- se mantenga en el tiempo, que lo que estamos haciendo a nivel de los ministerios quede establecido como políticas públicas, como parte de la labor del Estado”.

CATRILLANCA, ENCUESTAS Y KAST

Al ser consultada por las encuestas dice no importarle mucho, pero que sí le llama la atención en el caso de la última CEP “el grado de felicidad, que es casi el 80% de los chilenos que se declara bastante o muy feliz. Es una maravilla”.

En tanto reconoce que por lejos el momento más difícil para el gobierno fue la muerte de Camilo Catrillanca, “que es un hecho de verdad muy lamentable y trágico que nunca se espera que ocurra”.

En torno a la figura de José Antonio Kast y a la aparición de la ultra derecha en el panorama mundial piensa que es algo que preferiría que no siguiera creciendo.

“Siento que José Antonio está representando una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose. La verdad es que preferiría a alguien que continuara con el programa de este gobierno”, concluyó.