Diputados RN a Guillier: “No tiene una idea, una propuesta y está desconectado de la ciudadanía”

Los diputados de Renovación Nacional Paulina Núñez y Francisco Eguiguren enfrentaron las críticas realizadas por el ex candidato presidencial de la ex Nueva Mayoría, el senador Alejandro Guillier, quien afirmó este domingo que “se está notando el efecto Bolsonaro en el Presidente Piñera”.

Los parlamentarios RN afirmaron que las palabras del senador por Antofagasta dan cuenta de que éste carece de ideas y de propuestas para el país.

“Volvemos a encontrar a un Alejandro Guillier vacío de propuestas, desconectado de la ciudadanía y teniendo que pronunciarse de otros países en vez que del propio. No tiene una idea. No tiene una propuesta. Él fue el gran culpable de que la izquierda no volviera a gobernar, porque fue un candidato sin propuestas al país”, afirmó la diputada Paulina Núñez, quien además es vicepresidenta de la colectividad.

En ese sentido, la legisladora también por Antofagasta, añadió que la oposición “está totalmente desconectada, desintegrada de las necesidades, de las inquietudes de los sueños y esperanzas que los chilenos esperan depositar en el mundo político para que le entreguen respuesta. (…)

Escuchar hoy, a un año de las elecciones, al ex candidato pronunciarse sobre lo que pasa en otro país y no sobre propuestas, ideas e incluso el debate que estamos dando en materia de migración, para mí es reflejo de que están desintegrados”.

Por su parte, el diputado por Coquimbo Francisco Eguiguren calificó como “paradojal” las palabras de Guillier.

“Encuentro paradojal que quienes hoy son representantes de las posiciones más extremas vengan a darnos lecciones sobre un efecto que en la derecha y en el Gobierno no ocurre”, sostuvo.

En esa línea el parlamentario llamó a la oposición a que “se concentre en los grandes temas que le interesan a la gente y no en los temas de afuera que al ciudadano común que quiere trabajo, salud, educación y seguridad, no le importan y eso lo están reflejando en todos los estudios de opinión pública”.

Pacto migratorio: “Es dañino para el país”

En su alocución los parlamentarios RN también se refirieron a la decisión de rechazar el pacto migratorio de la ONU, lo que fue explicado por el Presidente Sebastián Piñera el viernes.

En esa línea, la diputada Paulina Núñez insistió en que firmar ese acuerdo “dañaría a nuestro país y a las decisiones internas que estamos tomando en esta materia. Incluso podría por delante los derechos de los inmigrantes por sobre los chilenos en cuestiones tan básicas como la vivienda, la salud, educación u otros tantos cuando ingresen la país”.

Asimismo, afirmó que se trata de un pacto que es vinculante y llamó a estar alerta ante la posible aprobación del acuerdo la semana que viene, en “cómo vamos a seguir avanzando para seguir sosteniendo que vamos a avanzar en lo interno antes de someternos a un pacto mundial para inmigración”.

Mientras que Francisco Eguiguren explicó que lo que el Mandatario ha hecho al rechazar este acuerdo “es sensibilizar con la mayoría de los chilenos que se han manifestado de que rechazan este pacto”.