Ex subsecretaria de Bachelet: "En el Gobierno anterior… esa sintonía con la ciudadanía se perdió"

Hoy es el día de los análisis a un año de haber perdido las elecciones, primero fue el turno del ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, y ahora la ex subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, se refirió al rol de la oposición y a los motivos de por qué se pudo haber perdido.

Ahora, desde la mirada de Horizonte Ciudadano, fundación creada por Michelle Bachelet, tiene una visión un tanto más calmada de lo que ocurre con la exNueva Mayoría.

Como presidenta del directorio de esta organización, habló con El Mercurio e hizo un mea culpa sobre cómo se hicieron las cosas dentro del segundo Gobierno de Bachelet.

Respecto de los factores que provocaron la derrota presidencial de la centroizquierda, Quiroga señala que “hay múltiples factores detrás, pero uno tiene que ver con poder sintonizar más finamente con las necesidades de las personas, y eso a veces es por lenguajes que se usaron. Poder recuperar ese contacto nos parece fundamental”.

La ex subsecretaria manifiesta además que la autocrítica que se hacen del Gobierno anterior es que “hubo momentos en donde esa sintonía con la ciudadanía se perdió. Nuestro objetivo es ayudar a volver a encontrar esa conversación, y nuestra definición es desde la participación ciudadana en la vinculación territorial. Ese es el desafío. Por eso esta fundación no está ligada a un partido: pertenecemos a un espectro de centroizquierda con este anclaje al territorio”.

Consultada por en qué momento se perdió esa sintonía, Quiroga responde que “en la ley de inclusión hubo momentos complejos. Hubo uno en particular: esta idea de la tómbola, en que la derecha instaló masivamente ciertos conceptos que nosotros no tuvimos la fuerza de contrarrestar. Eso fue lamentable, este juego sucio, que uno entiende que son las reglas de la política y que hay que aprender a hacer eso, pero es un juego peligroso y me da pena esta forma de instalar fácilmente conceptos con una mirada cortoplacista, que le hace daño al país”.

Para lograr “revertir” esta desconexión con las personas, Quiroga reconoce: “Todavía no tenemos respuesta. Desde la centroizquierda, el desafío que tenemos que enfrentar es cómo somos capaces de volver a sintonizar con el sentido común, pero teniendo propuestas de política pública responsables, porque la ultraderecha es la que está emitiendo mensajes que sintonizan mucho con el sentido común, pero que no presentan propuestas responsables. No toda la derecha, solo un sector”. “Por eso, espero que la centroizquierda sea capaz de volver a sintonizar con la ciudadanía, en un tiempo breve. No tenemos tiempo infinito para entender qué pasó…”, sentenció.