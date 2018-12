Javier Macaya reconoce triunfo de van Rysselberghe, pero destaca amplia preferencia por su opción

“Estamos muy orgullosos de lo que hemos construido”, dijo el diputado de la UDI Javier Macaya, quien espera poder conversar con la triunfadora Jaqueline van Ryselverghe.

“Le pedimos que tengamos la palabra unidad más presente que nunca”, agregó en medio de una verdadera fiesta que se vive en la sede del partido, donde celebraron tanto los adherentes de la actual presidenta, como de quien fuera su contendor. Esto debido a que el conteo de votos reflejó una preferencia bastante estrecha entre ambos candidatos.

Por su parte la actual timonel del partido dijo estar orgullosa por como se desarrolló este proceso, destacando la importancia de haber “sido capaces de convocar a más de 13 mil personas para que pudieran votar. Eso habla muy bien de la UDI, también agradecer a Javier, a su lista, la posibilidad de haber tenido una competencia leal y sana”.

“Muy contenta, me siento muy agradecida de todas las personas que nos dieron su apoyo y decirle a cada uno de ellos, que vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo, para ser un partido que trabaje con todos unidos”, agregó con una evidente satisfacción por el triunfo.

Estas elecciones no estuvieron lejos de las polémicas, no solo porque el pasado 2 de diciembre no se pudieron realizar las elecciones internas, sino además por la última fotografía entre Jovino Novoa y Macaya.