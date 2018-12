Ministro del Interior Andrés Chadwick: “No he pensado en renunciar”

El ministro del Interior, Andrés Chadwick conversó con diario La Tercera, y en la entrevista asegura que el Presidente Sebastián Piñera se ha “empeñado” y ha buscado todos los caminos para generar un diálogo permanente.

A poco más de un mes del asesinato al comunero mapuche, Camilo Catrillanca, Andrés Chadwick, reconoce que “han sido momentos muy difíciles, intensos y, sobre todo, duros y dolorosos, porque enfrentar una situación en que muere un joven como Camilo Catrillanca, de 24 años, y ver que la muerte se produce por una acción policial ilícita es inaceptable”.

“Como gobierno y como ministro del Interior y encargado de Carabineros es inaceptable y condenable lo que ahí ocurrió y, junto con eso, cuando uno va descubriendo que se faltó a la verdad… ambas son situaciones repudiables, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande, desde el primer día del gobierno, para que Carabineros tenga nuestro respaldo y confianza para cumplir con su deber, pero en conformidad a la ley y de acuerdo al estado de derecho”, aseguró.

Consultado sobre si pensó en algún momento renunciar el secretario de Estado indicó “el Presidente sabe que cuenta con la disposición del cargo desde, como corresponde, el mismo segundo en el que me nombró ministro del Interior y, por lo tanto, no he pensado en renunciar. El Presidente sabe que en el momento en que yo no sea útil en el proyecto que está impulsando para el país, basta con que me lo señale para que yo dé un paso al lado en forma inmediata”.

En cuanto a la confianza que tiene en Carabineros, Chadwick aseguró que “esa legitimidad de Carabineros, está indisolublemente vinculada, como lo señalé el día 14 de noviembre, al total cumplimiento de la ley y al actuar dentro de un estado de derecho”.

Sin embargo, aclara que “en la Operación Huracán se dejó mucho por hacer y se fue demasiado tolerante por un buen tiempo. Nosotros pedimos la renuncia de 16 generales, incluido todo el Alto Mando de Carabineros, y lo hemos hecho ahora, exigiéndole a Carabineros una investigación sumaria interna para efectos de determinar por qué ocurrió lo que ocurrió y quiénes son responsables o quiénes tuvieron responsabilidad en lo que ocurrió. Toda la información que el general director de Carabineros ha ido recabando y me ha ido entregando, la he puesto de inmediato a disposición del fiscal Cristián Paredes. Hay 11 funcionarios de Carabineros a quienes se les ha pedido la renuncia o han sido dados de baja, entre ellos dos generales, un coronel, un teniente coronel y un mayor, y hay cinco suboficiales, sargentos, cabo y un abogado civil de Carabineros, a quien se le ha terminado su contrato”.