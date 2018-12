Diputado Bellolio: La UDI está cambiando a Jaime Guzmán por Bolsonaro

El diputado UDI Jaime Bellolio acusó una pérdida de identidad del partido tras la victoria de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, y dio a entender que se está cambiando el referente intelectual de Jaime Guzmán por el de Jair Bolsonaro.

En entrevista con T13, Bellolio manifestó que “lo que me aproblema profundamente es la pérdida de identidad de la UDI, a tal punto que se ha tercerizado la imagen política hasta llegar a cambiar a Jaime Guzmán por Bolsonaro. Esa es la figura intelectual que hoy se pretende poner al interior de la UDI, yo simplemente no lo entiendo. ¿Cuál es la propuesta de país?”.

Sobre el lado de más conservadurismo que la UDI decidió no abandonar y de la salida del partido del diputado Ignacio Urrutia para apoyar a José Antonio Kast, el diputado Bellolio respondió que “no me metí a la UDI por comodidad, yo no me metí a la UDI ni porque fuera pinochetista ni porque fuera conservador, porque no seré nunca pinochetista ni tampoco soy de los conservadores al interior de la UDI, me metí porque tenía una posición gremialista y una posición que le hacía sentido al mundo popular”.

Agregó que “para mí, los ejes que dividen la izquierda y la derecha no es Pinochet ni Allende, para mí, decirlo ya es una naftalina, puede que te sirva en el presente inmediato, pero no te sirve para el futuro. Seguir hablando de lo mismo de hace 45 años me parece que francamente es bien patético”.

