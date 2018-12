Diputada Nuyado pide estudiar acusación constitucional contra Chadwick

La diputada Socialista mapuche, Emilia Nuyado exigió la renuncia del Ministro del Interior, Andrés Chadwick y del General director de Carabineros, Hermes Soto, luego de conocerse nuevos videos donde se detalla el actuar de carabineros del Gope, el día en que fue asesinado del comunero Weichafe, Camilo Catrillanca.

La parlamentaria dijo que “es inaceptable y sobrepasa todos límites que se sigan manteniendo en sus cargos a estas personas”.

“El ministro del Interior dijo en la interpelación que había hecho todo lo necesario y cumplido con todas acciones que correspondían en este caso. Sin embargo, hoy con estos videos nos damos cuenta que el señor Chadwick mintió. Es una vergüenza que la máxima autoridad que supervisa a Carabineros haya dicho que no habían más antecedentes y hoy conocemos estas nuevas imágenes”, dijo Nuyado.

En esta línea, la parlamentaria PS agregó que “Chawick vino a una interpelación y no dijo nada. Si no sabía es grave porque no cumplió con su deber y si sabía de la existencia es doblemente grave porque oculto información”.

“No vamos aceptar que crímenes como el de Camilo Catrillanca queden en la impunidad. Y tenemos la impresión que es muy probable que existan nuevos videos del allanamiento a Temucuicui. Por todo esto, creo también necesario que se convoque a toda la oposición a analizar seriamente una Acusación Constitucional, si el ministro no da un paso al costado”; concluyó Emilia Nuyado.