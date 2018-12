Bancada PPD solidariza con ex diputado Nuñez tras cierre de caso "fotos íntimas"

Los parlamentarios que conforman la bancada PPD, solidarizaron con el ex diputado de la colectividad, Marco Antonio Núñez, luego que la fiscalía decidiera no perseverar en la investigación realizada en su contra en relación a la filtración de fotos íntimas de su ex pareja.

Para los diputados, la determinación del Ministerio Público ratifica la plena inocencia del ex diputado, quien, afirmaron, fue acusado injustamente de publicitar fotos personales, por lo que solidarizan con él y su familia por haber sido víctimas de injurias sin fundamento y daño a su honra personal, indicaron.

“Reconocemos y respaldamos las decisiones del Poder Judicial y también las eventuales acciones civiles y penales contra quienes resulten responsables, que sean eventualmente presentadas por Marco Antonio Núñez”, dice parte de un comunicado que emitieron los congresistas.

Cabe señalar que la determinación de la fiscalía en este caso se conoció en el día de ayer, situación que derivó en que Núñez anunciara posibles acciones legales en contra de las personas que lo acusaron de la filtración de fotografías de carácter íntimo.