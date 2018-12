Diputada Pérez oficializó su candidatura a presidencia de RD

La diputada Catalina Pérez oficializó su candidatura para presidir el partido Revolución Democrática.

El equipo de la abogada y exdirigenta estudiantil lo componen el ex asesor de Giorgio Jackson y el senador Juan Ignacio Latorre, Leonardo Rissetti; el expresidente de la Fech, Daniel Andrade; la consejera política de RD, Soledad Rolando, y el dirigente sindical, Juan Guerra.

La candidata es independiente y no está directamente ligada al “tercerismo”, sin embargo cuenta con el apoyo de esta corriente, además de los comunes y ex militantes de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).

“Hemos logrado construir de la nada uno de los partidos más grandes de Chile y una incidencia institucional que no nos hubiésemos imaginado jamás, pero creo que manteniendo esos éxitos, también necesitamos un giro: hacia las regiones, hacia los excluídos, hacia los movimientos sociales, hacia la calle”, asegura la diputada Pérez. “RD debe reafirmar su domicilio político en el Frente Amplio y apostar a la construcción de un proyecto común”, agregó.

En relación a las alianzas, asegura que no dejará de dialogar, pero el foco principal estará en el fortalecimiento del Frente Amplio como una alternativa de cambio. “Todos los días mi pega se trata de dialogar y coordinar con otras fuerzas políticas, y me he vuelto buena cuando se trata de defender a los migrantes, los derechos de las personas, ese es mi mandato, pero eso no puede traducirse en un pragmatismo electoralista que diluya nuestra apuesta y traicione lo que prometimos a Chile: Una nueva política, un programa transformador que mire RD y el FA a 50 años, no a 4. Eso requiere coordinación, pero por sobre todo competencia”.

Las elecciones internas de Revolución Democrática se realizarán la última semana de enero.