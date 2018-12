Presidente Piñera recordó al general Pinochet con clásica frase

El Presidente Sebastián Piñera dio una extensa entrevista a la revista Capital en la cual se acordó de una clásica frase del general Augusto Pinochet.

“¿Cuánto pesan las encuestas en las decisiones que toma?”, le preguntaron. El Mandatario respondió que “este gobierno mira las encuestas, porque es bueno conocer la opinión de la gente, pero a diferencia de lo que creen algunos, toma decisiones sobre base de valores y compromisos”.

Con respecto a las redes sociales, el Presidente reveló que él mismo maneja su cuenta de Twitter, pero que en otras plataformas necesita ayuda de su equipo.

“Dicen que nada de lo que se sube pasa sin su visto bueno…”, le replica la periodista.

“Oiga, me recuerda una frase de un expresidente de Chile que no se movía una hoja si que él lo supiera. No, no es así. En Instagram y Facebook veo las ideas, los contenidos básicos, pero naturalmente que en eso colabora un equipo. Pequeño, pero muy eficiente”, contestó.