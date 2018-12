Bancada del Frente Amplio pide la renuncia del ministro Chadwick

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) manifestó que la salida del general director de Carabineros Hermes Soto es insuficiente, agregando que el ministro del Interior también debe renunciar, ya que le ha mentido al país.

Los parlamentarios cuestionaron el por qué el general Soto no quiso renunciar ante la petición del Presidente Sebastián Piñera, indicando que su retiro junto a 10 generales más no da las garantías que hechos como el homicidio de Catrillanca no se repitan.

“La petición de renuncia del General Director de Carabineros Hermes Soto es insuficiente, pues esto,

aunque necesario, no da garantías para que atrocidades como las que hemos visto no vuelvan a

ocurrir. (…) Quedamos con la interrogante de qué es lo que oculta Hermes Soto, cuáles fueron sus reales motivaciones para no aceptar la petición de renuncia por parte del Presidente Piñera”, comentaron.

Respecto a la responsabilidad política del gobierno, recalcaron que ésta es innegable, de ahí que reiteraron que también es necesaria la salida del ministro del Interior, Andrés Chadwick, ya que a todas luces, sostuvieron, ha mentido.

“El análisis de los hechos ocurridos sólo permite dos posibilidades; el Ministro Chadwick sabía de los

antecedentes y mintió deliberadamente a la ciudadanía ocultando información relevante para la

investigación, o bien, desconocía los antecedentes, lo que implicaría que no tiene control alguno

sobre la institución que por ley supervisa. En ambos casos, estaríamos frente a una falta grave a su

funciones como ministro, pues aquí o se ha faltando a la verdad o se ha sido negligente con Chile y el

pueblo Mapuche”, recalcaron.

Los representantes del Frente Amplio señalaron que lo expuesto por Piñera, en el sentido de que ha sido un “grupo pequeño” el que ha perjudicado a la institución policial , es pretender ocultar la crisis profunda que vive Carabineros de Chile, recalcando que es urgente una reforma.

“El Presidente no puede pretender que su llamado a retiro de un general director de

Carabineros pueda ser entendido como consecuencia sólo del actuar de un grupo pequeño y aislado.

Corresponde ser honestos con Chile y señalar que estamos frente a un actuar institucionalizado que

requiere reformas urgentes. Es por eso que demandamos una reforma estructural a Carabineros que

contemple mayor control civil sobre la Institución”, aseveró la bancada, en un comunicado.

Por último, la bancada del Frente Amplio apoya todas las demandas de las comunidades mapuche de La Araucanía, como son “desmilitarizar la zona de Ercilla y Collipulli”, junto con conformar una comisión de esclarecimiento y verdad histórica, restitución de territorios ancestrales y exigir el legítimo derecho que tiene todo pueblo a la autodeterminación.