José Antonio kast cuestiona al Gobierno: "Hoy día se ha movido hacia la centroizquierda"

El líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, criticó al Gobierno tras la remoción de Hermes Soto como General Director de Carabineros y aseguró que ahora espera “que el Presidente Piñera nos diga quién es el responsable político del caso Catrillanca”.

En conversación con La Tercera, Kast dijo que “aquí no hay una crisis generalizada de Carabineros. Los mismos videos -que ojalá hubiesen salido el primer día- muestran el actuar de Carabineros en todo el procedimiento. Lo que uno tiene que preguntarse y preguntarle al gobierno es ¿por qué Carabineros ingresó a Temucuicui ese día? ¿Por qué se desencadena esta tragedia? Porque hubo asaltos terroristas a tres profesoras que dedican su vida a la docencia rural”.

El ex candidato presidencial aseguró que “yo espero que así como está diciendo que tiene que haber responsabilidad del mando en Carabineros, el Presidente también nos diga quién es el responsable político de esto. Porque, curiosamente, en todas las decisiones del gobierno, lo que se hace es apuntar a las Fuerzas Armadas y de Orden”.

“El ministro del Interior no puede salir todos los días a decir ‘me voy a querellar’ y ‘aquí los responsables son los carabineros’. ¿Y dónde está la responsabilidad del ministro del Interior para el control del terrorismo en la zona?. La primera decisión que toma el gobierno es sacar al intendente y yo también defendí al intendente”, agregó Kast.

“Hoy día el Gobierno se ha movido hacia la centroizquierda”

Repecto al rol que ha tenido el gobierno en la agenda nacional, José Antonio Kast dijo que “en el Presidente han influido mucho algunos asesores que tienen una mirada más de un Chile virtual que de un Chile real. A nivel de redes sociales, el Presidente tiene un asesor, que es Jorge Selume (jefe de la Secom), que hace una interpretación de lo que es el día a día de la sociedad, y a nivel de consultas, tiene un asesor que se llama Roberto Izikson”

Según Kast “ellos le muestran al gobierno una realidad que no es la que se vive en la calle y que a mí me toca conocer en las giras que estoy haciendo. Yo no me he movido ni un centímetro de lo que planteé en la campaña, al gobierno lo he apoyado en todas las iniciativas que dicen relación con lo que se planteó en la campaña”.

El líder de Acción Republicana agregó que “sí salgo a marcar la diferencia cuando se saca adelante una ley de identidad de género, que va en la línea de la ideología de género; salgo a marcar diferencias cuando se dice que no se van a bajar los impuestos. Si la gente hubiera querido ideología de género, habría votado por Guillier y si hubiese querido alza de impuesto, habría votado por Sánchez”.

Kast explica que “nosotros ganamos, y con una diferencia importante, porque levantamos ciertas banderas que reflejan lo que nosotros queremos: un Chile que respeta la autoridad, que promueve el emprendimiento, que respeta la institucionalidad. Y hoy día el gobierno se ha movido hacia la centroizquierda y yo me he mantenido en el mismo lugar en el que estaba”.