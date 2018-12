Diputado RN asume que está "trabajando para que José Antonio Kast sea Presidente"

El diputado de Renovación Nacional, Cristóbal Urruticoechea, afirmó que está trabajando para que José Antonio Kast se convierta en el próximo Presidente de Chile, y advirtió que si eso incomoda a su partido, “habrá que tomar una decisión”.

En entrevista con La Tercera se le consultó por la instrucción de la directiva de RN para tomar distancia de J.A. Kast, a lo que respondió que “conmigo no se ha contactado absolutamente nadie, para mí es una sorpresa”.



“En RN hay diputados que están de acuerdo con la eutanasia, con el matrimonio igualitario, con la adopción homoparental, entonces, no me convence que el partido decrete que no podemos apoyar a José Antonio Kast, pero sí podemos tener diversidad para ese otro tipo de cosas. Si la condición es esa, habrá que pensar bien. Si estoy incomodando al partido, habrá que tomar una decisión”, añadió.

Ante la posibilidad de tener que abandonar RN, respondió que “espero que no. Yo estoy muy cómodo en RN, es mi casa, pero también me siento muy bien apoyando a José Antonio Kast y no quiero dejar ninguna de las dos cosas. Si no se puede tener ambas, habrá que tomar una decisión”.

Añadió que “por dichos de la presidenta de la UDI y el presidente de RN, lo que tenía entendido es que el ideal es que José Antonio se acerque a Chile Vamos y esté en una primaria. El adversario político no está en Chile Vamos, está en la vereda del frente, entonces no creo oportuno hoy tomar decisiones que pueden traer consecuencias en el futuro. Lo más pertinente sería permitir que cada militante pueda trabajar y aunar fuerzas, no dividir fuerzas”.

Acerca de la posibilidad de que Kast sea Presidente, dijo que “estoy trabajando para eso. Acción Republicana no es un agente externo, y si José Antonio no participa en una primaria de Chile Vamos, sería un error de Chile Vamos”.