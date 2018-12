Diputado Urruticoechea: "Si J. A. Kast sale en algún momento diciendo que es pinochetista, conmigo no va a contar"

El diputado RN Cristóbal Urruticoechea conversó con La Mañana Interactiva de Radio Agricultura sobre la restricción de Renovación Nacional a sus parlamentarios de apoyar a Jose Antonio Kast.

“Yo no he hablado con nadie”, dijo el parlamentario, quien reconoció apoyar al líder de Acción Republicana. “Yo no me voy de Renovación y no pienso en es tema tampoco”.

“Creo que el proyecto que existe de José Antonio Kast a través de Acción Republicana de tener una sociedad libre y responsable va directamente con los lineamientos y que no es incompatible con Chile Vamos”, agregó.

Sobre la incomodidad en el partido político, el diputado dice no entender la incomodidad, ya que “José Antonio es una persona de derecha”, pero que “si en algún momento sale diciendo que es pinochetista, conmigo no va a contar, porque es una figura que yo justamente no quiero. Yo quiero una derecha nueva”.

