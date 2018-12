UDI no concuerda con reforma para remover a comandantes en jefe y gral. director

La UDI manifestó sus reparos al anuncio del Presidente Sebastián Piñera sobre una reforma constitucional para la renuncia directa de los comandantes en jefe de las FF.AA. y del general director de Carabineros, mientras que el resto de los partidos de Chile Vamos se mostraron de acuerdo con la iniciativa.

La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, declaró a La Tercera que “los comandantes en jefe no pueden quedar al arbitrio de las mayorías políticas circunstanciales de un gobierno, y ese es el sentido último de la solicitud de un decreto fundado”.

Añadió que “si el proyecto que quiere mandar el Presidente mantiene ese principio, yo estaría de acuerdo, si no se mantiene, habría que pensarlo muy bien”. Luego, expresó que “es conveniente resguardar la autonomía de las Fuerzas Armadas”.

Por su parte, el senador UDI Juan Antonio Coloma calificó como “razonable” el actual procedimiento, aunque afirmó que el tema “es más que debatible”. También dijo que “obviamente, remover a un comandante en jefe tiene que ser, desde mi perspectiva, un tema que merece un esquema institucional un poquito más completo”, según consigna La Tercera.

En tanto, el presidente de RN Mario Desbordes señaló al diario que “si bien el Presidente no tiene que pedir permiso, el informar a un poder del Estado que no tiene ninguna posibilidad de opinar me parece que ya lo transforma en algo innecesario”.

Además, recalcó que “los presidentes de ambas cámaras estuvieron a la altura” y permitieron un trámite expedito, pero advirtió que eso podría haberse dificultado y que, en la práctica, podrían haber trabado la decisión de remover al general.

Desde Evópoli, su presidente, Hernán Larraín Matte, manifestó que “el principio que debe sentarse es seguir profundizando la autoridad civil y presidencial respecto de las FF.AA. y de Orden”.

Finalmente, el secretario general del PRI, Rodrigo Caramori, indicó que “nuestra democracia, ya más sólida, robusta y firme, debe dar paso a la consolidación del poder y la subordinación que deben tener las FF.AA. y de Orden hacia la figura presidencial”.

Finalmente, La Tercera informa que el anuncio presidencial será materializado a través de un proyecto de ley que está siendo trabajado por Interior y Segpres, iniciativa que podría ser ingresada en enero al Congreso.