Diputado Boric se disculpa por la polera de Jaime Guzmán: "No me di cuenta en ese momento de la gravedad del asunto"

El diputado Gabriel Boric pidió disculpas por aparecer en un video en donde sale posando con una polera de la figura de Jaimez Guzmán baleado.

“Yo estoy tranquilo porque mis convicciones están claras”, dijo el diputado.

“Tanto al asunto de la polera como al asesinato del ex senador Guzmán, yo he señalado categóricamente una condena sin matices, y en eso no me voy a perder”, añadió.

“No me di cuenta en ese momento de la gravedad del asunto. Me la entregan… no le tomé la relevancia que tenía y evidentemente debí haberla rechazado al ver la figura inapropiada que tenía, una figura de una persona que fue asesinado. Evidentemente es un error, en eso no tengo dudas”, agregó.

El video es un extracto de una entrevista de 13 minutos realizada al diputado Boric en junio de 2017 para el programa “El Disco”.