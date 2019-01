"Tus hechos desmienten tus disculpas": UDI se manifiesta en contra de Boric en el Congreso

El diputado Juan Antonio Coloma, a nombre de la bancada de la UDI, exigió a Gabriel Boric que se disculpe con la familia de Jaime Guzmán por burlarse del crimen del senador, al exhibir una polera con el rostro del fundador del gremialismo con un balazo en la frente.

Al inicio de la sesión de la Cámara Baja de hoy, el diputado Coloma hizo uso del artículo 33 de la corporación para referirse a los dichos de Boric, lo que estuvo acompañado por la exhibición de carteles por parte de los parlamentarios de la UDI con imágenes del diputado del Frente Amplio mostrando la polémica indumentaria y con el título “Tus hechos desmienten tus disculpas”.

Posterior a eso, la bancada gremialista presentó requerimiento ante la comisión de Ética de la Cámara en la que exigió que aplique la máxima sanción a Boric, es decir, que retenga una parte de su dieta parlamentaria, por burlarse del crimen del senador y fundador de la UDI.

En la interpelación a Boric, el diputado también lo crítico por su reunión con Ricardo Palma Salamanca en Francia y su saludo a Mauricio Hernández Norambuena, exfrentista preso en Brasil. Por lo mismo, calificó sus actuaciones como doble estándar.

“Aquí lo que hay es una acción persistente en el tiempo donde el diputado Boric se reúne con los asesinos de Jaime Guzmán, defiende a los asesinos de Jaime Guzmán y se burla de la polera con la figura del propio Guzmán ensangrentada. ¿Podrá haber un doble estándar más potente en la defensa de los derechos humanos?, creemos desde la UDI que no”.

“¿Hay algo más miserable que reírse de una persona asesinada? ¿Hay algo más miserable que reírse de los asesinos de un senador en democracia? ¿Hay algo más miserable que reunirse en París a escondidas con el asesino material de Jaime Guzmán? ¿Y hay algo que violente más los derechos humanos que reunirse con una persona, que alentar a las personas que asesinaron al propio senador? Desde la UDI creemos que no. Por eso decimos que no creemos las disculpas de Gabriel Boric, porque no son hechos aislados, que no le creemos porque la actitud de Gabriel Boric ha sido persistente en el tiempo”, agregó Coloma en su discurso.

Por lo anterior, “le exigimos pedir disculpas por haberse, en los hechos, burlado de la familia de Jaime Guzmán. Le exigimos pedirle disculpas a la familia de Jaime Guzmán”.

