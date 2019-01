Boric tras polémica: “No reivindico las acciones del FPMR en democracia”

“No quiero banalizar el tema de la polera. Jamás la ocupé por cierto. Jamás la utilicé, no la guardé, no está en mi closet. La debí haber botado”, dijo el diputado Gabriel Boric (MA) en diálogo con Mesa Central de Canal 13.

De esta forma habló sobre la polémica en la que se ha visto envuelto tras conocerse el video en el que aparece junto a una polera con la imagen de asesinado senador Jaime Guzmán con una bala en la cabeza.

Boric, señaló que vio nuevamente la entrevista, asegurando que “primero me dio vergüenza y creo que es un acto de liviandad inaceptable de mi parte”.

El diputado fue consultado por la reivindicación que él realizó hace un tiempo del Frente Autónomo, asegurando que “yo no reivindico el secuestro de Cristián Edwards, no reivindico las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en democracia. Me parece que bajo ningún punto de vista la violencia puede ser ejercida en democracia como mecanismo legítimo para resolver las disputas”.

Finalmente, el parlamentario magallánico reiteró que condena “categóricamente” el asesinato de Guzmán y que “la crítica que se me ha hecho frente a este tema por más dura que haya sido tiene un valor en si misma (…). Tengo que hacerme cargo de la liviandad de mi reacción”.