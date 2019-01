Ministro Chadwick: "Quien decide si yo le puedo hacer bien o mal al Gobierno es el Presidente"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se encuentra en La Araucanía en una jornada marcada de reuniones con diversos actores de la región, como el intendente Jorge Atton, víctimas de violencia en la zona y asociaciones gremiales. A su llegada abordó los cuestionamientos a su rol y el estudio -por parte de una mesa técnica y jurídica- de una eventual acusación constitucional en su contra.

Tras la solicitud de su renuncia por partidos políticos de oposición y el posterior respaldo del Presidente Sebastián Piñera a su gestión durante el caso Catrillanca, el ministro dijo que espera que los políticos que piden su salida cambien de parecer.

“Yo espero que ellos puedan reflexionar y pensar que estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos cumpliendo con nuestro deber y así como ellos tienen su legitimo derecho a expresarse, el Presidente de la República, que fue elegido por la inmensa mayoría de los chilenos, es el que tiene la atribución y la responsabilidad de saber cuáles son sus colaboradores y ministros”, dijo.

En la misma línea, enfatizó que “quien decide si yo le puedo hacer bien o mal al Gobierno es el Presidente de la República, y ya está claro en lo que él ha señalado”.

“Yo sigo adelante con las tareas que me ha encomendado cumpliendo con mi responsabilidad y, como lo he dicho, no solo actuado dentro de la ley, sino exigiendo que se cumpla”, agregó.

A la zona también también está agendada la visita del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien continuará con las reuniones y conversaciones relacionadas a la continuidad del Plan Araucanía.