José Antonio Kast y Beatriz Sánchez lideran las menciones en el primer apronte presidencial de la encuesta Cadem

Se dieron a conocer los resultados de la primera encuesta Cadem que aborda el escenario presidencial con miras a las elecciones del año 2021. Ante la pregunta quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile, la respuesta fue la siguiente: la exabanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, lidera las menciones espontáneas con un 11%, seguida del líder de Acción Republicana, José Antonio Kast con un 7%.

Tras ellos, aparecen el actual alcalde UDI de Las Condes Joaquín Lavín (6%) y Michelle Bachelet (6%), mientras que más atrás están el alcalde comunista de Recoleta Daniel Jadue y el senador de Evópoli Felipe Kast, con 3%.

En conversación con La Tercera, el gerente de asuntos públicos de Cadem, Roberto Izikson, cree que “este es el año que tienen los candidatos para comenzar a posicionarse. No significa que la carrera presidencial haya empezado, pero quienes no empiecen a mostrarse, posiblemente no van a llegar al punto de partida”.

“En este sentido, los grandes ganadores en esta encuesta, los que comienzan en la pole position son Sánchez, Lavín y José Antonio Kast”, agrega Izikson.