Ministra de Transportes confiesa: "Mis hijos usan Cabify y Uber"

No es sorpresa para nadie saber que al gremio de los taxistas no le gustan las aplicaciones de transportes como Uber, Cabify o Beat. Durante el último año se han organizado y han protestado para exigir al gobierno una mayor restricción de estas alternativas de toma de pasajeros.

Por lo anterior, el poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para regular este tipo de servicios. La iniciativa contempla exigir licencia profesional A1, no tener antecedentes penales de tráfico de drogas ni de manejo de ebriedad con resultado de lesiones o muerte, además de formar un registro de conductores.

Pese a que en la actualidad es ilegal usar Uber, la misma ministra de Transportes. Gloria Hutt, dijo que en su familia lo utilizan.

“Mis hijos usan Cabify y Uber”, dijo en la sección Manifiesto de La Tercera. “Pero yo no. Si estoy trabajando en un proyecto de ley para formalizar esos servicios, tengo que ser consistente. A mí me encanta andar en micro, me gusta ir mirando por la ventana”, aseguró.