Presidente de la DC: "Claramente el Frente Amplio hoy día no es una fuerza confiable"

Luego de una romería en homenaje al expresidente Eduardo Frei Montalva, el presidente de la Democracia Cristiana (DC) Fuad Chahin cuestionó duramente al Frente Amplio (FA), que en las próximas horas resolverá si quiebra o no el acuerdo con la oposición para administrar la Cámara de Diputados.

Gabriel Silber, quien -según ese pacto- debiera asumir la presidencia de la Corporación, dijo que “no se puede notificar unilateralmente de una decisión sin siquiera haber buscado espacio al diálogo”.

Por lo que este lunes será clave para el destino del acuerdo que suscribieron, en marzo de 2018, la ex Nueva Mayoría, el Frente Amplio y los regionalistas para administrar la Cámara de Diputados hasta el 2021.

En un hecho inusual en la historia de los pactos para administrar los máximos cargos de la Cámara, el Frente Amplio concretó esta semana una decisión que se venía dialogando internamente hace días: revisar la salida del FA de dicho acuerdo. Esto, en medio de la molestia de sus integrantes por las votaciones de la Democracia Cristiana y el Partido Radical en proyectos claves para la administración del Presidente Sebastián Piñera.

Con la venia de los diputados, será la mesa nacional del Frente Amplio la que deberá resolver mañana si se materializa o no el quiebre, lo que podría derivar -incluso- en que sectores de la ex Nueva Mayoría se abran a pactar con la derecha para llegar a la mesa de la Corporación.

En la antesala de esa cita, este domingo el presidente de la DC, Fuad Chahin, se refirió en La Tercera, sobre la opción que han respaldado dirigentes del FA de salirse del acuerdo efectuando una dura crítica al conglomerado.

“Nosotros votamos de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo al mérito de cada uno de los proyectos, no le vamos a pedir permiso a nadie para eso. Me parece que eso representa una visión autoritaria. El propio Frente Amplio reconoce que ellos han votado favorablemente el 70% de los proyectos del gobierno. Osea que cuando vota a favor del gobierno el Frente Amplio está bien y cuando vota a favor la Democracia Cristiana está mal. Eso me parece de un totalitarismo inaceptable”, dijo el timonel de la DC.

Inmediatamente, el exdiputado agregó que “ellos están buscado excusa para no cumplir su palabra y me parece que claramente el Frente Amplio hoy día no es una fuerza confiable, no es una fuerza política que respete sus compromisos y creo que eso los debilita absolutamente a ellos. Es un problema del Frente Amplio hoy día”

Tras al acto, también se refirió a la polémica el diputado Gabriel Silber, quien podría transformarse en un eventual damnificado si se quiebra el acuerdo, considerando que -según el pacto firmado- le correspondía a él asumir la presidencia de la Cámara de Diputados en marzo próximo.

“No se puede notificar unilateralmente de una decisión sin siquiera haber buscado espacio al diálogo, o sincerar dónde está el debate político y las diferencias”, dijo el diputado.