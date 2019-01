Cathy Barriga acusa de bullying a matinales de TV: "Me insultan gratuitamente a diario"

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, salió a defenderse de las críticas por ser incluida en un mural del Liceo Nacional de la comuna, en donde sale compartiendo con próceres y figuras históricas de Chile.

La líder comunal decidió dar su versión a través de un video en vivo en su cuenta de Instagram, ya que argumentó que ella ya no realiza entrevistas en televisión.

Barriga dijo ser ser víctima de bullying y apuntó al matinal de los matinales de La Red y Canal 13, “Hola Chile” y “Bienvenidos”, de hablar desde la desinformación, “por no decir ignorancia y no insultar a nadie, porque a mí me insultan gratuitamente a diario, siendo líderes de opinión”, dijo.

“Es vergonzoso porque muchas de las que están en ese panel son mujeres, vergonzoso porque se están riendo de otra mujer y vergonzoso porque no tienen la razón”, agregó.

La alcaldesa explicó que el mural fue hecho hace dos meses y fue porque tiene una estupenda relación con aquel establecimiento. “No es política, porque en la vida no todo es política”, apuntó. “Les cuesta creer que uno trabaje por la gente (…) algunos les cuenta creer que mi partido político sea mi comuna”.

“¿Saben por qué estoy?, porque aunque les guste a unos y a otros no, efectivamente, soy la primera mujer alcaldesa en 127 años de esta comuna. Eso es un hito”, argumentó.