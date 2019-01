Presidente Piñera hace el guiño de querer un tercer periodo presidencial

Durante el discurso de inauguración de la Línea 3 de Metro, el Presidente Sebastián Piñera lanzó una broma que fue fervientemente aplaudida por el público presente y que esbozó con una sonrisa final.

El Mandatario dijo, indirectamente, que quiere continuar en el Gobierno y ser electo por una tercera vez para comandar desde La Moneda.

La construcción del Metro “tiene esta particularidad”, dijo. “La anuncia un presidente, la construye otro presidente y la termina anunciando el mismo presidente que la anunció”.

“Por eso estoy muy contento de anunciar las Líneas 7, 8 y 9”, remató.

Hay que recordar que la construcción de la recién inaugurada Línea 3 fue hecha durante el periodo de la expresidenta Michelle Bachelet.

Según explicó el mismo Presidente, la Línea 7 unirá Renca con Vitacura, la 8 hará lo mismo entre Providencia y Puente Alto, mientras que la Línea 9 lo hará entre Santiago y La Pintana.

“El Metro que tenemos en Chile es un lujo”, agregó, y pidió a los chilenos que los cuiden. “Ojalá estos carros flamante, modernos, del metro no estén mañana llenos de rayados o llenos de atentado y le pido a nuestros compatriotas, no solamente no rayar, ensuciar y destruirlos, sino que también castigar a aquellos que intentan hacerlo”.

“No podemos tener un carabineros en cada esquina o cada metro cuadrado, pero sí podemos tener un ciudadano honesto en cada esquina y metro cuadrado”, sentenció.