Tarud responsabiliza al Gobierno por rechazo de extradición de Palma Salamanca

Jorge Tarud, ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, afirmó que la decisión de la justicia francesa de rechazar la extradición del ex frentista, Ricardo Palma Salamanca fue producto de “una muestra de todos los errores cometidos por La Moneda”.

“El Gobierno debe asumir su total responsabilidad por el asilo a Palma Salamanca. Ellos no hicieron su trabajo, Chile no tuvo un embajador para tener una interlocución y poder explicar el caso antes que la OFPRA decidiese conceder asilo”, argumenta el ex parlamentario.

Además, apuntó directamente al Presidente de la República, Sebastián Piñera, a quien acusa de politizar el tema “diciéndolo públicamente al Presidente de Francia, Emmanuel Macron. Todos los errores cometidos”.

“Ellos deben asumir hoy día su responsabilidad, al igual que algunos parlamentarios que fueron a cartelearse a París y entorpecieron aún más las diligencias para poder conseguir esa extradición. Que asuma su responsabilidad el Gobierno”, sentenció Tarud.

AGENCIA UNO