Presidente Piñera defiende postura frente a Venezuela: "Apoyar a un dictador es contribuir a la violencia"

El Presidente Sebastián Piñera respondió a las críticas de la oposición sobre que su apoyo a Juan Guaidó en Venezuela estaría fomentando un “derramamiento de sangre”.

El Jefe de Estado dijo que le expresó al “Presidente encargado” un “total y absoluto apoyo y nuestro compromiso de acompañar al pueblo venezolano para que recupere sus libertades, su democracia, el respeto a los derechos humanos y su posibilidad de una vida más plena y feliz, porque lo que está pasando en Venezuela es una tragedia”.

“Maduro llegó al poder en unas elecciones que Chile no reconoció y, por tanto, Chile no reconoce a Maduro como Presidente legítimo de Venezuela. Más aún, yo estoy convencido de que Maduro es parte del problema y no es parte de la solución”, agregó.

“La verdadera solución para Venezuela es recuperar la democracia y para recuperar la democracia nada mejor que poder tener lo antes posible elecciones libres, democráticas, que den garantías a todos y transparentes y esa es la misión que tiene el prresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó”, expresó.

Consultado sobre la eventual intervención de Michelle Bachelet como alta comisionada de DD.HH. de la ONU, sostuvo “creo que en Venezuela se están violando en forma brutal los derechos humanos y, por tanto, yo les pediría a todos los organismos de derechos humanos que pongan atención y busquen corregir y recuperar el respeto a los DDHH en Venezuela, porque están siendo brutalmente violentados”.

“Tratar de restablecer la democracia en Venezuela es precisamente avanzar hacia la paz, la recuperación de las libertades, de los derechos, humanos; apoyar a un dictador que no tiene ningún respeto por nada ni por nadie eso sí que es contribuir a la violencia”, finalizó el Presidente Sebastián Piñera.