El bullying masivo a la ministra Plá por su difícil salida del mall

“Llevo 46 minutos buscando ayuda en el estacionamiento del Mall Los Dominicos, porque no se levanta la barrera para salir”. La desesperación de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, llevó manifestar su molestia en Twitter en busca de ayuda.

“No se a quién del mall pedir ayuda, no hay un citófono, oficina clientes , alarma, nada. Increíble”, agregó.

— Isabel Pla (@isabelpla) January 26, 2019