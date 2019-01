Oficialismo reprocha a Heraldo Muñoz tras publicar caricatura de Cecilia Pérez

Consideran que fue una falta de respeto.

Debido a las altas temperaturas que se han registrado durante los últimos días en la zona centro de nuestro país, el ex canciller, Heraldo Muñoz usó sus redes sociales para referirse al tema. Sin embargo, lo hizo con una caricatura de la ministra, Cecilia Pérez.

En la imagen se puede ver a la ministra vocera de gobierno hablando con los medios, donde dice: “Están cayendo los patos asados (…) ¿Y qué dice la Bachelet?”.

Lo anterior no cayó nada bien en el oficialismo, donde la ministra de la Mujer, Isabel Pla; la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rbuliar; y la diputada RN, Paulina Núñez, criticaron la acción del ex canciller.

Tengo la mejor opinión de Usted como ex Canciller y político. Me sorprende esta manera irrespetuosa de referirse a la Ministra @segegob, @ceciperez1. Las ideas se enfrentan con ideas, no con caricaturas que degradan el debate.

— Isabel Pla (@isabelpla) 28 de enero de 2019