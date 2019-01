Maldonado sobre Chadwick: “El estándar ético del gobierno es insostenible”

El presidente del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, criticó las declaraciones del ministro del Interior, Andrés Chadwick, por respaldar al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, luego de que se determinara que no tuvo responsabilidad penal en el homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva.

Castillo es mencionado en el fallo en primera instancia del juez Alejandro Madrid como una de las personas que omitió información sobre la autopsia realizada al ex jefe de Estado.

Aunque el magistrado descartó sanciones penales en contra del subsecretario, sí consideró cuestionable su actuación como director de la Red Salud UC, al no proporcionar oportunamente antecedentes sobre el procedimiento al ex mandatario.

Maldonado señaló al respecto que “el estándar ético del gobierno es insostenible. No porque alguien no ha sido condenado por homicidio puede seguir siendo subsecretario. Acá un juez dice que su actuación fue reprochable y que eso perjudicó la investigación. Una persona así cuestionada, en un caso por homicidio de un ex Presidente de la República, no puede seguir ejerciendo un cargo público”.

Cabe recordar que en su fallo, el ministro Madrid determinó sobre la actuación de Castillo que “dicha omisión no resulta ser suficiente para atribuir al facultativo antes nombrado alguna responsabilidad penal en el hecho investigado, ya que su conducta no se comprende dentro de ninguno de los presupuesto que señala el artículo 17 del Código Penal como constitutivo de encubrimiento”.