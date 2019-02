Ministra Cubillos nombra a hijo de Carlos Larraín como jefe en Educación General

Raimundo Larraín Hurtado, de 31 años e hijo del ex presidente de RN, Carlos Larraín, fue nombrado por la ministra Marcela Cubillos como nuevo jefe en la División de Educación General (DEG).

Una nueva polémica por posible nepotismo de generó luego de que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, nombrara a Raimundo Larraín Hurtado como nuevo jefe en la División de Educación General (DEG), en reemplazo de José Palma Vega, que ocupó el cargo con el exministro Gerardo Varela, y quien habría sido removido por razones de confianza, según indica La Tercera.

Larraín Hurtado es hijo del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, por lo que la palabra “nepotismo” volvió a rondar en el ambiente. De hecho, el senador Alejandro Guiller deslizó una severa crítica a través de su cuenta de Twitter.

“Tiene 31 años, titulado en 2012. Es el nuevo jefe de la División de Educación General, una de las más importantes del Mineduc. No creo haya influido que sea hijo de Carlos Larraín, expresidente de RN. Puro mérito, ¿o no ministra Cubillos?”, comentó el ex candidato presidencial, emplazando a Cubillos.

Según informa La Tercera, Larraín es licenciado en Bioquímica, fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación Parvularia y luego de la ministra Cubillos.