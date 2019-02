“Tengo sentimientos encontrados": Ex presidente Frei habla del homicidio de su padre

A menos de una semana de conocerse el fallo del juez Alejandro Madrid, por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, su hijo, Eduardo Frei, se refirió al momento familiar y personal tras la confirmación de homicidio, proyectando además lo que se viene en el caso.

“Tengo sentimientos encontrados. Primero un inmenso dolor de constatar que era cierta la convicción que me formé desde hace muchos años respecto al crimen de mi padre, pero a la vez satisfacción porque se hizo justicia”, dijo el ex Mandatario a La Tercera, sobre el fallo dado a conocer el pasado miércoles.

Además, reiteró que este es un fallo histórico “que le hace bien a Chile, porque el asesinato de un expresidente de la República, un magnicidio, no puede quedar en la impunidad, así como ningún otro caso de violaciones a los derechos humanos”. En cuanto al rol jugado por su hermana, Carmen Frei, con la cual habría un alejamiento, indicó que “siempre he reconocido que mi hermana Carmen tuvo un rol clave en este proceso. Ella fue la primera en asumir la tesis del asesinato… cuesta y duele aceptar tanta crueldad, tanto ensañamiento y tanto odio”.

En cuanto al rol jugado por el ex chofer personal de su padre, Luis Becerra, uno de los condenados por el homicidio, lo calificó como “traidor”, agregando que “duele aceptar que una persona que gozó de la confianza y el afecto del presidente Frei y de toda nuestra familia, lo haya traicionado de una manera tan miserable, informando de sus actividades y reuniones a cambio de dinero. Nunca esperamos algo así”.

Sobre las responsabilidades y complicidades de autoridades civiles del Gobierno Militar, Frei volvió a afirmar que “no me cabe la menor duda que detrás de la decisión de matar a Frei están las más altas autoridades de la dictadura. Todos sabemos quiénes son”, aunque negó que algunos de ellos ocupen cargos en el actual Gobierno. Sin embargo, el ex Mandatario cree que “sin perjuicio de eso, siempre he creído que la derecha debe hacer una profunda reflexión sobre el rol que cumplió en la dictadura. Le deben una explicación al país”.

Por último, y sobre el futuro de la causa que debe ser revisada en segunda instancia, señaló estar “absolutamente seguro” que se ratificará la sentencia inicial, y anunció que sus abogados “adoptarán las acciones necesarias para asegurarse que así sea”.