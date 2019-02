Larraín por designación de hijo: "Si alguien no necesita pitutos es Raimundo"

El expresidente de Renovación Nacional, Carlos Laraín, respondió al senador Alejandro Guillier, quien cuestionó el reciente nombramiento de Raimundo Larraín Hurtado como nuevo jefe en la División de Educación General (DEG).

Una nueva polémica por posible nepotismo se generó luego de que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, nombrara al hijo del extimonel de RN como el reemplazo de José Palma Vega, quien ocupó el cargo con el exministro Gerardo Varela, y quien habría sido removido por razones de confianza, según indicó La Tercera.

Tras la designación, el senador Alejandro Guiller deslizó una severa crítica a través de su cuenta de Twitter.

“Tiene 31 años, titulado en 2012. Es el nuevo jefe de la División de Educación General, una de las más importantes del Mineduc. No creo haya influido que sea hijo de Carlos Larraín, expresidente de RN. Puro mérito, ¿o no ministra Cubillos?”, comentó el ex candidato presidencial.

Ante los cuestionamientos, Larraín padre contestó que “si hay alguien que no necesita pitutos es Raimundo”, mensaje que acompañó con un resumen de la hoja de vida de su hijo.

“Alejandro: leí tu referencia a mi hijo. Si hay alguien que no necesita pitutos es Raimundo: bioquímico con una tesis interesante; dos años con Enseña Chile apoyando escuelas y niños de carne y hueso en Peñalolén; grado en educación por U. de Columbia en Nueva York; dos años con ‘Teach por América’ que lo envió a Bancgladesh, Indonesia, Haití y otros lugres. Como ves, ha sido muy aprovechado y amigo de los pobres pero de modo concreto”, señaló.

Asimismo, recordó que cuando contrataron a su hijo el estaba en Tierra de Fuego, “donde trabajo varios meses al año; no tuve idea, no hablé con nadie salvo él, a quien le advertí las dificultades que tendría”.

“¿No pueden mis hijos trabajar en el servicio público? Yo siempre he pensado que eres un radical buena persona y no un totalitario de esos que te forzaban el paso en la campaña presidencial. Si puedes hacer algo para rectificar lo dicho te quedaría agradecido”, concluyó.

Hasta el momento Larraín (padre) no ha obtenido respuesta de Guillier.