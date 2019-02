Presidenta de la UDI recordó las violaciones de DD.HH. que vivió la familia Bachelet para criticar a la expresidenta

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, criticó en duros términos a la expresidenta y Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, por aún no visitar Venezuela en plena crisis política y social.

“Es impresentable que la encargada de DD.HH de la ONU no vaya a Venezuela. En un lugar donde se están violando desde todo punto de vista los derechos de las personas, donde no existe libertad de prensa, donde la gente arranca del país, y dice que no existen las condiciones para ir. ¿Qué condiciones tienen que existir para que vaya?”, se preguntó la senadora.

“Aquí hay un trato diferenciado de cuando se habla de dictaduras de izquierda o de derecha. Aquí las dictaduras de izquierda, como en el caso de Maduro, lo que sucede es que es trata de una manera distinta por la comisionada de DD.HH. de la ONU”, agregó.

“Es impresentable para alguien que tiene la historia de ella, para alguien que vivió las violaciones a los Derechos Humanos, es decir, es poco entendible que no tenga la empatía para defender a quienes hoy en otro país sufren vejámenes similares”, criticó.