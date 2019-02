Moreira (UDI) asegura que muerte de Frei Montalva no fue un asesinato político

El senador por la UDI, Iván Moreira, descartó que la muerte del ex Presidente, Eduardo Freie Montalva, haya sido un magnicidio o asesinato político, indicando que este caso es un problema interno de la Democracia Cristiana y que no se puede aceptar que se saquen cálculos políticos por el fallo.

El congresista, dijo que si bien acompañan a la familia Frei por este tipo de revelaciones, lo cierto, acotó, es que tampoco se puede aceptar un aprovechamiento político de un fallecimiento que en ningún caso fue un magnicidio ni asesinado político.

“Eso es falso, y menos ha sido un magnicidio. (…) Hoy están impulsando a un nuevo mártir estrictamente por un cálculo político, lo cual es inaceptable. (…) No tratemos de convertir una negligencia médica, sancionada por los tribunales de justicia, en un acto político de magnicidio de un ex Presidente. Eso no es verdad y es un aprovechamiento político”, subrayó.

Moreira, agregó además que el caso de Frei Montalva es un problema interno de la Democracia Cristiana y que este hecho no está involucrado el gobierno militar ni el ex general Augusto Pinochet.

“Este es un problema interno de la Democracia Cristiana. (…) Todas las personas que participaron en las operaciones de Frei Montalva estaban vinculadas al ex Mandatario, y no le echemos la culpa a Pinochet ni al gobierno militar, porque ninguno de ellos tiene responsabilidad alguna”, sostuvo.

El parlamentario gremialista, por otro lado, condenó la actitud de Nicolás Maduro por no querer recibir ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, manifestó que lo que están haciendo, lo convierte en un “genocida”.