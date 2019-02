Cadem: Aprobación y desaprobación de Piñera se mantienen en un 44%

Este lunes se publicó una nueva encuesta Cadem, en la que se consigna que la aprobación del Presidente de la República, Sebastián Piñera, llegó al 44%, misma cifra que su desaprobación.

Estos números se mantienen respecto de la última encuesta Cadem, que fue publicada el lunes pasado, mientras que un 6% de los encuestados no aprueba ni desaprueba la gestión de Piñera y otro 6% no sabe o no responde a esa pregunta.

En cuanto al gabinete presidencial, la encuesta muestra un descenso en la aprobación que llegó al 34%, seis puntos menos que la semana pasada. Aunque también cayó la desaprobación, situándose en un 44%, siete puntos menos que la última encuesta.

Por otro lado, el estudio demostró que la institución que más confianza genera en los ciudadanos del país es la Policía de Investigaciones (PDI), con un 80% de aprobación, seguida por la Armada con un 70% y la Fuerza Aéra de Chile con un 68%.

En contraparte, la institución con mayor desaprobación es la Iglesia Católica con un 77%, seguida por el Congreso con un 76% y más atrás están los Tribunales de Justicia con un 69%.

La encuesta fue realizada a 710 personas, todas mayores de edad, de 185 comunas del país, entre los días miércoles 6 de febrero y viernes 8 de febrero.

ATON