Camila Flores apoya a "Las Indomables" tras la funa: "La ultraizquierda siempre actúa en turba, ahí son valientes"

Patricia Maldonado acusó a los comunistas de organizar la “funa” que sufrieron “Las Indomables” en San Antonio.

“Esto no es porque se les ocurrió. Esto se llama persecución política. No solamente existe en Brasil, en Cuba, en Nicaragua y no solamente existe en Corea y en China. Existe en Chile y esto es una prueba que nosotros estamos dando con nombre y apellido”, dijo la conducta de “Sin Límites” de Radio Agricultura, refiriéndose a César Alejandro Contreras.

Una opinión similar tuvo la diputada RN Camila Flores, quien -a través de un tuit- apoyó a Maldonado y Raquel Argandoña.

“La ultraizquierda siempre actúa en turba, ahí son valientes ya que individualmente son cobardes y para qué decir si los agarra Carabineros porque se desata el llanto al INDDHH (Instituto de Derechos Humanos)”, escribió la parlamentaria.

“El Estado debe actuar con firmeza cuando termocéfalos por la vía violenta intentan acallar nuestra libertad”, sentenció.